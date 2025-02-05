快訊

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

中央社／ 羅馬5日專電
川普長子小唐納。美聯社
川普長子小唐納。美聯社

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.），被控在義大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保的議員已向警方報案，指控小唐納觸法。

義大利威內托區（Veneto）議員扎佐尼（AndreaZanoni）發布新聞稿指出，他在小唐納創立的全球探險網站Field Ethos中，看到一部去年底拍攝的影片，其中有在威尼斯潟湖獵鴨的場景；影片拍攝地點VallePierimpie是受歐盟規範的特別保護區，從畫面可見，小唐納與其他人在此獵殺了幾隻禽類。

扎佐尼表示，小唐納在影片中獵殺了一種瀆鳧（Casarca），這是在歐洲相當罕見的禽類，受到歐盟鳥類與野生動物法規保護，殺害或拘留此種動物可受刑事與行政制裁，義大利依法有權在境內執行管轄權。

扎佐尼聲明指出，小唐納無權在義大利打獵，只有居住在義大利某些區域的居民有權在當地打獵，因為打獵必須持有證照，而證照須由該區居民提出申請。

扎佐尼表示已提出檢舉，要求區域政府說明，將對相關違法行為採取何種制裁，包括撤銷或暫停違法狩獵公司的授權。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義大利「綠黨和左翼聯盟」（AVS）國會議員已同步向中央政府提出質疑，其他在野黨「五星運動」（M5S）與「民主黨」（PD）也表態會跟進提出質詢。

安莎報導，義大利環境和能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）對此回應指出，他正在等待報告，以了解更多狀況並掌握有關此案的所有資訊。

威尼斯 義大利 議員

延伸閱讀

川普簽行政命令 退出聯合國人權理事會

大陸「五連擊」迎戰川普關稅大棒 胡錫進撂狠話：看誰耗得過誰！

川普下令成立主權基金 可收購TikTok

川普關稅計畫將帶來通膨風險 專家：Fed恐一年半不降息

相關新聞

Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國科技巨頭谷歌（Google）更新公開的人工智慧（AI）倫理政策，取消先前承諾不會使...

美媒：Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

美媒報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年...

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.），被控在義大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保...

繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，川普政府正在草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫。這是川普政府日前宣布關閉美...

美智庫：民眾對強人政治好感增

華府智庫三日公布新調查報告，顯示美國人民對民主體制信心滑落，對強人政治好感度上升；同時美國人民不但對聯邦政府失去信任，也...

美國議員提案「下載DeepSeek定為犯罪」 最高罰100萬美元

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期提案，禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。