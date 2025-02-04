中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰

英國廣播公司（BBC）報導，中國大陸4日宣布10日起對部分美國進口商品加徵關稅，顯示中國已決定還擊，或說至少揚言實施報復關稅。但10日的實施日期很重要，這意味美中仍有時間從貿易戰邊緣後退。

中國聲稱10日起將對從美國進口的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，並對美國輸陸原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%。白宮已說，美國總統川普和中國國家主席習近平預訂本周稍晚通話。有跡象顯示，儘管中國宣布反制措施，中國還是處於「聆聽模式」，保持對話之門開放。

前述跡象首先是，相較於川普對所有中國輸美商品加稅10%，中國的反制措施規模相對有限。美國雖是全球液化天然氣最大出口國，但對中國出口僅占約2.3%；中國主要汽車進口來源也是歐洲和日本。BBC認為，北京算計並挑選反制關稅的對象商品，可能是在任何對話前爭得談判籌碼的起手式。

川普曾說上任前和習近平有過非常良好的對話，還暗示希望和習合作解決俄烏戰爭。習近平可能不想挑起和川普的鬥爭，畢竟習也正忙於提振自家處境困難的經濟。

BBC指出，川普要和中國達成協議，將比與加拿大、墨西哥困難許多，這很大部分取決於川普想從北京得到什麼。中國是美國主要經濟對手，將中國從主要供應鏈中切斷一向是川普政府目標。

若川普要求過多，習近平可能覺得他可以離開談判，習願意接受的壓力也將有限。川普如今面對的中國比起他上次執政時更加自信滿滿；中國已擴大其全球布局，也是超過120國的主要貿易夥伴。過去20年，中國已持續試圖降低對外貿易對其經濟的重要性，並提振本土製造。

10%額外關稅將刺痛中國，但北京現階段可能覺得能吸收這波衝擊。該憂心的是川普認真要落實他競選期間的承諾，即對中國商品課60%關稅，或他將繼續運用關稅威脅當作對習近平的外交工具。果真如此，北京將希望做足準備，對衝突升級有明確對策。