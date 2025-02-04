影／孩子弄丟鞋意外揭暴行！狠心教保員抓胸掐脖猛搖晃 最小僅2歲

美國德州一名教保員被控虐童。這起事件之所以曝光，是因為學校一個孩子弄丟了鞋子，家長為了找回鞋子請校方幫忙調監視器，想不到卻意外發現這名女教師推倒孩子、掐孩子脖子，甚至用力推倒孩子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，46歲的布朗寧（Geraline Browning）在基督教青年會兒童發展中心任教。2024年2月，一名孩子的鞋子弄丟了，學校為了協助找回孩子的鞋子，調閱了教室內的監視器畫面，想不到卻發現布朗寧虐待學童。

據報在2024年2月21日影片中，她被拍到抓了一名女童的手臂，後來又掐了女童的脖子，大力搖晃女童。同年2月7日，她被拍到抓著一名女童的脖子，又抓女童的胸部，然後讓她臉朝下的放在墊子上。2月12日，她抓了一名學童的脖子，大聲責罵他；2月20日，她抓著一名學童的脖子，把他180旋轉以後按倒在地上，然後走開。

調查發現，布朗寧虐待多名幼童，有些孩子年齡才皆介於2到3歲之間，根本沒有反抗能力。有三名受害幼童的家屬於今年3月對她及學校提起訴訟，指控學校疏忽，沒有發現教保員虐童，更指稱學校在警方介入以後才肯解雇布朗寧。

不過該校否認家長說法，表示一發現虐童事件以後就將布朗寧停職，並強調「學生的福祉是我們的首要任務」。校方發言人表示，學校一直以來皆遵守州政府的安全指導方針，在僱用員工之前也會進行背景調查，致力為孩子提供安全的環境。