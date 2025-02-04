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呼麻出大事…美國男稱能躲子彈要朋友「開槍」 一發正中紅心完了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子要朋友開槍射自己，結果不幸喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子要朋友開槍射自己，結果不幸喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國猶他州一名男子和朋友一起吸食大麻，吸食過後男子誇下海口，稱自己能夠「躲子彈」，而朋友也真的拿出槍枝對他開槍，導致男子不幸身亡。

ABC 4報導，2月2日凌晨，警方接獲報案說猶他州卡恩斯一處民宅有男子中彈。急救人員到場時，發現男子胸口中彈，已經失去意識。雖然他被緊急送往醫院，最後仍因傷勢過重不治身亡。

警方深入調查後發現，開槍的是男子23歲的朋友曼恩（Ashton Jonathan Mann）。曼恩供稱，當天晚上8點左右，他們兩個在廚房吸食大麻，一邊聊槍枝的事。後來兩人拿著兩把不同的槍走到車庫，男子說自己可以躲過子彈，所以兩人就開始「玩命」。

曼恩宣稱他們在開始玩之前，有先將彈匣清空。他拿槍對男子開槍5次，這5次男子都閃到一旁去，也沒有真的射出子彈，所以沒有事情發生。想不到在他持槍對男子射擊第6次時，子彈就這樣射中男子的胸口。

曼恩表示，在救護車抵達之前，他嘗試對朋友進行急救，但男子都沒有反應。警方後來在現場搜出兩把手槍、彈藥、彈匣和吸食大麻的工具。曼恩被指控犯下一項二級重罪過失殺人罪和一項與槍枝有關的三級重罪，目前已經遭到逮捕。

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