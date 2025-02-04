碎片四濺！費城空難10歲童「肉盾護妹」遭砸中 頭部重傷竟奇蹟生還
美國費城1月31日晚上發生小型飛機墜機意外，已增至7人死亡，至少19人受傷。飛機墜毀時碎片四處飛濺，一名10歲男童在車上用肉身做盾保護4歲妹妹，卻不幸遭金屬碎片砸中頭部，結果他奇蹟般地生還。
《紐約郵報》報導，男孩名叫小安德烈（Andre Howard Jr.），事發時正和家人在汽車上吃甜甜圈，他們聽到飛機墜毀的聲音還以為是出了車禍，結果看到天上射出火光，接著碎片飛到到處都是。
父親安德烈（Andre Howard）表示，聽到兒子告訴妹妹「趴下！」隨後小安德烈抓住了妹妹。一陣玻璃破裂的聲音過後，父親回頭才看到兒子的腦袋被金屬碎片插穿。一位路人見狀跑來，脫下襯衫按壓住小安德烈的傷口。
《People》雜誌報導，後來一位警察帶孩子前往Jefferson Torresdale醫院，雖然醫生告訴父親他們不做兒童創傷治療，並指孩子或活不下去，但還是為小安德烈完成手術。
小安德烈奇蹟般地活了下來，後來被送往費城兒童醫院，醫生最初告訴這家人，孩子可能永遠無法走路，不過目前他的情況已經好轉，正在康復當中。
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文章授權轉載自《香港01》
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