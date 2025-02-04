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Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步 一年半內恐都不降息

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
川普政府的貿易關稅計畫，導致物價前景充滿變數，直接影響鮑爾（右）領導的Fed如何調整利率。圖為兩人2017年11月的檔案照。 路透
川普政府的貿易關稅計畫，導致物價前景充滿變數，直接影響鮑爾（右）領導的Fed如何調整利率。圖為兩人2017年11月的檔案照。 路透

美國聯準會（Fed）三名官員3日警告，川普政府的貿易關稅計畫將帶來通膨風險。一名官員認為物價前景充滿不確定性將導致Fed放慢降息步調。專家表示，如果加拿大和墨西哥最終仍無法逃過美國關稅，美國對加墨兩國及中國大陸開徵的關稅按兵不動，未來一年半Fed可能都不會繼續降息。

美國總統川普上周六對中國大陸、加拿大和墨西哥全面祭出關稅，從加拿大與墨西哥進口的商品關稅是25%，中國大陸商品關稅為10%。不過，在加拿大和墨西哥領袖同意加強打擊毒品走私後，加墨兩國已贏得30天豁免期。美國對中國大陸祭出的關稅如期在4日生效，川普也已暗示還會對其他貿易夥伴祭出關稅。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林絲（Susan Collins）3日接受美國媒體CNBC訪問時表示，全面性關稅其實不只會推升最終財價格，一些中間財價格也會上漲。柯林絲認為，由於大型關稅政策如何影響經濟的現代案例很少，Fed難以精確推估關稅影響多大，以及時間會持續多久，Fed甚至可能忽略關稅推升通膨的一次性影響。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）同日在廣播節目Marketplace上表示，基於前景模糊不清，Fed需要放慢降息速度。古斯比直到上周都還主張，未來一年利率需要大幅下降，但這次未重申這種看法。

另一方面，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也警告，他的企業聯絡人正計劃轉嫁關稅帶來的額外成本。波斯提克說：「通膨最終會不會大幅升溫，取決於情勢怎麼走，Fed或許能無視物價上漲，但也可能無法。」

在去年整整降息1個百分點後，Fed上周維持政策利率不變，強調經濟展望充滿不確定性。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家亞許沃斯（Paul Ashworth）表示，如果美國最終仍對加拿大、墨西哥和中國大陸商品全面開徵關稅，而且關稅持續原封不動，未來12至18個月Fed將沒有繼續降息的機會。

金融市場方面，瑞銀集團（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）4日警告，市場或許未完全反映川普關稅可能促使央行改弦易轍的風險。安思傑說：「我能感受到關稅帶來的通膨壓力，通膨壓力浮現代表央行需要停止寬鬆貨幣，政策甚至可能180度大轉彎。」

Fed 美國 通膨

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