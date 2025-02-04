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DeepSeek掀熱潮 公司急發布徵才！「這職位」年薪最高近7百萬

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美國議員提案「下載DeepSeek定為犯罪」 最高罰100萬美元

中央社／ 台北4日電
中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）。 路透
中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）。 路透

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期提案，禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可處以100萬美元罰款。

香港星島日報網今天引述美媒作了上述報導。中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期公開低成本、高效益的AI模型後，美國總統川普（Donald Trump）表示，這應該引起美國科技公司的警覺。

對中國採取鷹派立場的共和黨籍參議員霍利（JoshHawley）近日提出法案，禁止美國人協助中國推動AI，並禁止美國人下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可判處20年監禁並處以100萬美元的罰款。

根據法案，美國個人或企業若與中國的大學或實驗室進行有關AI方面合作將可能觸法。違法公司可被罰款高達1億美元（約新台幣32.9億元）；涉及轉移技術的非美國公民則可能面臨驅逐出境。

霍利曾任密蘇里州最高檢察長，任內參與大型科技公司涉嫌干涉選舉的調查，包括調查谷歌（Google）和臉書（Facebook）。

DeepSeek旗下AI模型強勢崛起之際也掀起資安疑慮，義大利緊急限制DeepSeek平台取用義大利用戶個資，美國海軍也要求人員避免使用。

DeepSeek 美國

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