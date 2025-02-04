快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

美國華府空難 AIT證實：1罹難者曾在台任教學助理

中央社／ 台北4日電
華府1月29日晚間發生意外，一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞。 法新社
華府1月29日晚間發生意外，一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞。 法新社

華府1月29日晚間發生一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞的意外。美國在台協會今天表示，罹難者德金斯曾在台灣擔任英語協同教學助理，留下深刻的影響。

這起事故發生在1月29日晚間，含機組員共64人的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSAAirlines）的飛機，與機上有3名軍人的黑鷹直升機在波多馬克河（Potomac River）上空相撞、爆炸並雙雙墜河。

美國在台協會（AIT下午於臉書發文表示，其中一名空難罹難者曾為傅爾布萊特英語協同教學助理德金斯（Kiah Duggins），並為此表示哀悼。

AIT表示，德金斯曾在2017年至2018年間來台擔任傅爾布萊特英語協同教學助理，於台東縣關山的一所小學任教。德金斯與其他教師同心協力，在這所一共有350名學生的學校教授英語，其中有許多來自原住民部落社群的孩子。

AIT說，德金斯在台灣的教學計畫結束後，更前往哈佛大學法學院深造，計畫成為霍華德大學的法學教授。

傅爾布萊特學術交流基金會則透過新聞稿指出，德金斯致力於國際教育，她曾在傅爾布萊特計畫申請書寫到，「以謙遜態度處理令人不快的情境，聆聽並創造適宜和諧的學習環境」，以及「在課堂創造喜樂與亮光的學習環境」。

AIT和傅爾布萊特學術交流基金會皆表示，德金斯在台灣留下了深刻的影響，觸動了許多人的心靈，向她的家人、朋友和同事致上最深切的哀悼之意。

AIT 美國在台協會 英語

延伸閱讀

華府空難 軍方公布3機組員身分、黑鷹接送高官正當性惹議

華府空難黑盒子判讀首度曝光 黑鷹撞美航高度與塔台數據「有出入」

才喊明年見…美航空難67死「花滑新星」遇難 華裔少女最後貼文曝光

華府失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？美官員曝：演習秘密撤離計畫

相關新聞

美國華府空難 AIT證實：1罹難者曾在台任教學助理

華府1月29日晚間發生一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞的意外。美國在台協會今天表示，罹難者德金斯曾在台灣...

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

移民法庭的分析數據顯示，在2000年至2024年，共有25多萬紐約居民收到遞解令，其中中國公民人數第二高。對此華人律師表...

CNN：看壞美經濟 「2025不消費」、「見底計畫」漸流行

有線電視新聞網(CNN)報導，某些美國人認為經濟不會好轉，因此加入由數名女性網紅掀起的「2025不消費」(No Buy ...

巴拿馬遣返穿越達連隘口43移民 魯比歐「目送」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日在巴拿馬目睹一架受美國資助、載有43名移民的遣返班機飛往哥倫比亞，他隨後轉往薩...

美國商家響應無移民日暫停營業 伊州西語裔商會憂企業受害

為了抗議川普總統的打擊移民政策，包括伊利諾州、加州、密西根州、華府等全美多個城市的商家、餐廳，3日響應「無移民日」(A ...

白宮稱馬斯克「特別政府雇員」 恐規避財務揭露

白宮今天表示，科技大亨馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普指示下，迅速採取行動裁減政府規模，他現在被視為「特別政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。