美國華府空難 AIT證實：1罹難者曾在台任教學助理

華府1月29日晚間發生一架客機降落雷根華盛頓國家機場時與一架直升機相撞的意外。美國在台協會今天表示，罹難者德金斯曾在台灣擔任英語協同教學助理，留下深刻的影響。

這起事故發生在1月29日晚間，含機組員共64人的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSAAirlines）的飛機，與機上有3名軍人的黑鷹直升機在波多馬克河（Potomac River）上空相撞、爆炸並雙雙墜河。

美國在台協會（AIT）下午於臉書發文表示，其中一名空難罹難者曾為傅爾布萊特英語協同教學助理德金斯（Kiah Duggins），並為此表示哀悼。

AIT表示，德金斯曾在2017年至2018年間來台擔任傅爾布萊特英語協同教學助理，於台東縣關山的一所小學任教。德金斯與其他教師同心協力，在這所一共有350名學生的學校教授英語，其中有許多來自原住民部落社群的孩子。

AIT說，德金斯在台灣的教學計畫結束後，更前往哈佛大學法學院深造，計畫成為霍華德大學的法學教授。

傅爾布萊特學術交流基金會則透過新聞稿指出，德金斯致力於國際教育，她曾在傅爾布萊特計畫申請書寫到，「以謙遜態度處理令人不快的情境，聆聽並創造適宜和諧的學習環境」，以及「在課堂創造喜樂與亮光的學習環境」。

AIT和傅爾布萊特學術交流基金會皆表示，德金斯在台灣留下了深刻的影響，觸動了許多人的心靈，向她的家人、朋友和同事致上最深切的哀悼之意。