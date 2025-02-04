快訊

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

白宮誰說了算？ 川普暗示節制馬斯克的擴權「不是想做就做」

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普表示，馬斯克的權力受到白宮節制。路透
川普表示，馬斯克的權力受到白宮節制。路透

美國總統川普夠狂，全球首富馬斯克更野，金權政治的活樣本在世人面前呈現，有心人稱馬斯克為美國地下總統，意圖分化川普與大金主的關係。川普3日表示，馬斯克被賦予裁減多個部門的任務，前提是獲得白宮同意，而非想做就做。

華爾街日報報導，川普說，沒有白宮允許，有些事情馬斯克就不能做和不會做。

馬斯克周末才宣布裁撤美國國際開發署（USAID），斥為「邪惡犯罪組織」，「終結時刻已經來臨」。國務卿魯比歐3日就宣布自己代理USAID署長，再跟國會討論機關存廢。

馬斯克主管的政府效率部（DOGE）要求員工不支薪，但在DOGE成為法定機構後，員工可否不支薪或者在外面兼職，有無利益衝突，都是問題，且無明確答案。川普只說，如果有利益衝突，就不會讓馬斯克接觸。

川普 白宮 美國 馬斯克

延伸閱讀

川普關稅變數 東元：不確定性仍高持續觀察

白宮稱馬斯克「特別政府雇員」 恐規避財務揭露

美援外總署若併入國務院 金融時報：中國或填補外交空缺

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

相關新聞

美援外總署若併入國務院 金融時報：中國或填補外交空缺

美國國務卿魯比歐3日宣布暫代美國國際開發總署（USAID）署長，暗示更進一步了解USAID活動以做好接管準備，這是川普政...

白宮誰說了算? 川普暗示節制馬斯克的擴權

美國總統川普夠狂，全球首富馬斯克更野，金權政治的活樣本在世人面前呈現，有心人稱馬斯克為美國地下總統，意圖分化川普與大金主...

白宮稱馬斯克「特別政府雇員」 恐規避財務揭露

白宮今天表示，科技大亨馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普指示下，迅速採取行動裁減政府規模，他現在被視為「特別政府...

華府智庫：美國人對民主信心下滑 強人政治好感上升

華府智庫3日公布新調查報告，內容顯示美國人民對民主體制的信心滑落，甚至對強人政治的好感度正在上升；同時美國人民不但對聯邦...

馬斯克操刀瘦身聯邦政府 宣布關閉美國援外機構

獲美國總統川普欽點掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克今天說明聯邦政府瘦身政策的最新執行狀況，並稱正關閉規模全球最大的美國...

影／遇洛杉磯大火撤離 男子回家發現房子被「不速之客」佔據

美國加州洛杉磯郡的斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）延燒近一個月，有民眾為了避難，只好離開家園，想不到火勢控制後回到家中，卻發現家裡來了一個不速之客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。