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美 PCE、成屋銷售等數據公布 市場預期 Fed 6月才降息

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國去年12月PCE物價指數年增長2.6%，連續第三個月升溫，也比去年11月2.4%更見增長。另外，核心PCE物價年增長2.8%，也同樣些微回升，代表目前通膨僵固性未見鬆動，另外這次個人支出月增長0.7%，主要非耐久財消費加速增長1%所推動，也大於個人收入月增長0.4%，代表消費者除感覺物價僵固也同步對上漲物價感受到壓力。

展望未來，國內大型法人機構指出，通膨年增長自2024 年9月以來，持續朝遠離FED長期目標2%方向攀升，因此消費者收入未來仍不足應付僵固物價趨勢，也引導FED仍將暫停降息直到6月左右的市場預期、維持基準利率在4.25%至4.50%間的暫停降息策略。

另外，美國去年12月成屋銷售月增長2.2%，為連續第三個月上升，不過以2024整年度成屋銷售424萬戶，仍是1995年以來表現最差年度，主要受到成屋售價中位值年增長6%來到40.44萬美元高房價衝擊外，也面臨高達6%高房貸利率的衝擊，代表目前成屋房主仍不願掛牌出售房屋、放棄較低房貸利率。

展望未來，目前成屋庫存仍較去年11月下降13.5%，庫存緊張導致房屋價格居高不下，其中東北部地區領漲近4%，也由於成屋銷售佔房地產市場銷售量高達90%，因此即使未來FED放緩降息步調，受制於庫存相當緊張，未來成屋銷售情勢短期再見增長攀升機率仍高。

房產 物價 美國 降息

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