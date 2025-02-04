美援外總署若併入國務院 金融時報：中國或填補外交空缺

美國國務卿魯比歐3日宣布暫代美國國際開發總署（USAID）署長，暗示更進一步了解USAID活動以做好接管準備，這是川普政府針對援外機構的最新打擊。金融時報描述，一旦USAID被併入國務院，這將意味著資金減少，恐怕傷害國際人道工作，並且讓中國填補因美國退出所留下的空缺。

路透報導，川普政府3日上午無預警關閉USAID總部，下令員工在家遠距辦公。稍後，國務院聲明，魯比歐暫代署長是「在控制和了解機構活動上的過渡步驟」，這是將USAID併入國務院的最新跡象。

金融時報描述，USAID數百名官員失去電郵訪問權，數十名官員被停職。

USAID是一個獨立機構，在全球擁有約1萬名員工，負責管理美國的對外援助和發展計畫。前總統拜登已將USAID署長提升為國家安全委員會成員。

另外，參與針對USAID行動的政府效率部領導人馬斯克稱獲得美國總統川普支持關閉機構。

不過，政治新聞網Axios報導，川普尚未就USAID的未來發表官方聲明，並且3日在白宮告訴記者，馬斯克未經「我們的批准不能也不會做任何事」。他補充，「只要我們認為存在衝突或問題，就不會讓馬斯克靠近」。

Axios指出，馬斯克宣布關閉USAID時，魯比歐正在國外出訪中南美國家。

USAID突然被關閉也引爆民主黨人不滿，稱此舉違憲，兩名民主黨參議員揚言封鎖國務院官員任命以示抗議。

【中央社／華盛頓3日專電】

民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）指出，美國國際開發總署是依美國國會於1961年通過的「外國援助法」（Foreign Assistance Act）設立的機構。

康諾里說，民主黨會盡一切所能，維持USAID的運作，USAID的成立是為了拯救生命，因這是成立目的，「不論是對抗愛滋病、保護中國維吾爾族、協助難民、維持全球糧食安全，USAID在這些領域都發揮重要作用」。

他說，USAID依法存在，想改變USAID就先得改變法律。這是法律議題，國會才有權決定，不是像非經選民選出的馬斯克等寡頭人士可決定。

康諾里並且向馬斯克喊話：「馬斯克，你若想管USAID，讓川普提名你，祝你在參議院有通過提名審查的運氣」。

對於川普日前批評USAID由「偏激瘋子」運作，馬斯克也說該署「不堪整頓」，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）說，這些都是陰謀論。事實上，「我們必須明確指出，每一天，美國都因為USAID的工作，而變得更安全」。

墨菲說，USAID在全球的工作是試圖解決恐怖主義的根源，USAID也積極應對中國，防止中國壟斷關鍵資源或基礎設施。同時，USAID支持世界各地為自由奮鬥的人們，直到昨天，「仍在烏克蘭東部為英勇的（烏軍）提供柴火」。

民主黨聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）說，USAID是美國外交政策的重要支柱，裁撤或縮減規模只會幫了中、俄，他們不計任何代價要削弱美國的全球影響力。

貝耶也說，讓馬斯克主導裁撤USAID的政策「不是巧合」，馬斯克在中國有龐大的商業利益，馬斯克這樣做，「正是在為中國效力」。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）也說，USAID是美國外交政策和國家安全政策的重要工具，裁撤USAID就像是給中、俄、伊朗一個「絕佳的禮物」。

身為非洲索馬利亞移民的民主黨眾議員歐瑪（IlhanOmar）說，她小時候在難民營生活4年，她和她的家人受惠USAID的人道援助計畫，才能活下來。

她說，美國的軍力不會讓世界各地的人喜愛美國，美國只有透過USAID等機構的計畫，幫助他們解決基本生活需求，他們才會對美國有好感。

近期退休的軟體工程師季德（Joseph Kidd）3日也特地前來國際開發總署看看。他說，他的母親曾是USAID的員工，曾在玻利維亞、約旦、孟加拉等第3世界國家工作，負責提供原住民社區健康醫療、基礎設施等計畫。

季德說，他曾到過母親工作的地方，「我知道這些地方的人很感激USAID，對美國有非常正面的看法」。裁撤USAID是錯誤的決定，會增加人們的痛苦，讓世界變得更不穩定，「我不明白這樣做，怎麼會對美國有利」。