華府智庫：美國人對民主信心下滑 強人政治好感上升

華府智庫3日公布新調查報告，內容顯示美國人民對民主體制的信心滑落，甚至對強人政治的好感度正在上升；同時美國人民不但對聯邦政府失去信任，也愈來愈分裂。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）、美國企業研究院（American Enterprise Institute）和杜蘭大學（Tulane University）的墨菲學會（Murphy Institution）3日共同發表「國家情況報告」（State of the Nation Project），分析美國經濟、教育、環境、精神健康等面向，與其他中高收入國家做比較。

報告指出，美國雖然在選舉參與度呈上升趨勢，但對民主體制的信心正在下滑；報告顯示，雖然支持民主體制的美國人民仍占多數，不過民眾對強人政治（省去國會和選舉）表達好感的比例正在迅速升高。

另外，報告指出，美國人民對專家執政（expert decision），乃至於軍政府（army rule）的好感度也都在快速增長。

美國企業研究院機會和社會流動中心主任溫希普（Scott Winship）表示，他相信菁英政治（meritocracy），但過往論述也指出，當菁英政治的輸家愈來愈多，他們即對現有的體制失去信任，更傾向支持強人的出現。

杜蘭大學經濟系主任哈里斯（Douglas Harris）則認為，必須全面地來看，特別是當美國人民對聯邦政府的信任度下滑，同時愈來愈分裂，與社會隔離的程度愈來愈高，自然影響到他們對民主體制的看法。

此外，報告指出，美國經濟整體表現不俗，但收入不平等的狀況卻不斷惡化，僅勝過22%的中高收入國家；同時，美國人民對個人的生活滿意度也在下滑、社會隔離程度逐漸上升。

報告點出，美國人愈來愈憂鬱，在114個國家中，只比12％的國家表現更佳；自殺率也愈來愈高，其嚴重程度在106個國家當中，只比16%的國家表現更佳。