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美貿易戰開打 美股早盤四大指數盡墨 道瓊跌逾600點 台積ADR挫逾3%

高關稅暫停一個月 墨西哥承諾派士兵阻毒品入美

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城1月31日擠滿越境的貨運卡車。(路透)
圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城1月31日擠滿越境的貨運卡車。(路透)

美國總統川普2日預告，他擬3日與加拿大和墨西哥領袖對話，討論4日即將生效的高額關稅；川普3日表示，墨西哥同意派遣1萬名士兵至美墨邊境，防止芬太尼（fentanyl）和非法移民進入美國；川普指出，美國擬對墨西哥課徵25%的關稅將暫停一個月。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日生效。

川普3日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上午通話；川普指出，薛恩鮑姆同意派出一萬名墨西哥士兵至美墨邊境。

川普說，這些士兵的任務就是要阻止芬太尼和非法移民進入美國。

川普並表示，雙方也同意以一個月為期，立即暫停即將在2月4日生效的高額關稅；川普說，美墨雙方將做協商，由美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和墨西哥高層官員做討論。

川普說，他期待與薛恩鮑姆一起參與這些協商，以達成協議。

墨西哥 川普 美國

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