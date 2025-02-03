快訊

美貿易戰開打 美股早盤四大指數盡墨 道瓊跌逾600點 台積ADR挫逾3%

加拿大反擊關稅美國怕了？川普自曝連call杜魯多兩次

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普（左）3日透露，已和加拿大總理杜魯多（右）交談，而且下午3時會再對談一次。美聯社
美國總統川普（左）3日透露，已和加拿大總理杜魯多（右）交談，而且下午3時會再對談一次。美聯社

美國即將對加拿大商品開徵25%關稅，加國已採取反擊措施。白宮3日表示，加拿大把關稅命令誤解成鄰國之間的貿易戰。美國總統川普也表示，將再次與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對談。

川普上周六下令對從加拿大、墨西哥和中國大陸進口的商品全面開徵關稅，要求這些國家阻止芬太尼及非法移民流入美國，點燃可能削弱全球經濟成長並助長通膨的貿易戰。白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，加拿大似乎誤解行政命令淺顯易懂的措辭，把這項命令解讀為貿易戰。至於墨西哥方面，哈塞特則宣稱已察覺墨西哥人非常認真遵照川普要求。

另一方面，川普也於美東時間3日上午9時左右在社群媒體Truth Social發文，透露自己剛和杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。川普2日表示，加拿大和墨西哥必須讓貿易取得平衡，美國才會撤銷25%關稅。

加拿大已祭出反制川普關稅的措施，杜魯多宣布將對1,550億加幣的美國商品課徵關稅，稅率也是25%。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話

比爾蓋茲揭與川普共進愉快且時間很久晚餐 第一個請求與它有關

紐時：川普政府取消逾30萬餘委內瑞拉人暫免驅逐身分

川普關稅大刀開鍘 亞股隨美股挫低

相關新聞

馬斯克操刀瘦身聯邦政府 宣布關閉美國援外機構

獲美國總統川普欽點掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克今天說明聯邦政府瘦身政策的最新執行狀況，並稱正關閉規模全球最大的美國...

影／遇洛杉磯大火撤離 男子回家發現房子被「不速之客」佔據

美國加州洛杉磯郡的斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）延燒近一個月，有民眾為了避難，只好離開家園，想不到火勢控制後回到家中，卻發現家裡來了一個不速之客。

回應美國加稅！華爾街日報：陸建議恢復2020年首階段中美貿易協議

華爾街日報引述消息報導，中國為回應美國總統川普政府加徵10%關稅，初步建議恢復與美國在2020年簽署的第一階段貿易協議。

川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

川普總統上月29日指示擴建位於古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)的移民中心，用來拘留非法入境的罪犯。2日下午...

國會暴亂調查報復 8名FBI官員被下令「不辭職就開除」

聯邦調查局(FBI)周末發出問卷，要求探員自主回報是否涉入2021年國會暴亂事件調查，且要求八名資深官員辭職，否則就會被...

學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

中國財政部和商務部表示，北京將在世界貿易組織挑戰川普的關稅政策，並將對4日生效的徵稅採取「反制措施」，但未透露具體細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。