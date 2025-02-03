快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

大S離世眾星悼念 「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳

天下大亂 他民調大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 歐新社
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 歐新社

全球政經局勢和金融市場近來都因川普政府的關稅等政策而大幅震盪，但一份最新民調顯示，美國人對美國經濟和股市的看好程度，及對通膨和借貸成本下降的預期，都超過十年、甚至更長時間以來的任何時候，甚至連川普第一任的鼎盛時期都沒這麼好過。

路透報導，根據蓋洛普1月前兩周對約1,000名成年人進行的電訪，約53%的美國人預測未來六個月美國經濟將會增長，看好的比率是2005年來最高；約61%預見股市會繼續上漲，這是蓋洛普2001年開始進行這個調查以來的最高比率。

約52%受訪者認為未來幾個月通膨將上升，但這個比率是2003年以來最低的一次；而有33%受訪者認為通膨率將下降；約41%預期基準利率將下降，比預期借貸成本會上升的人還多。

這種積極的經濟展望與許多經濟學家和聯準會（Fed）決策者的觀點大致相符，但美國民眾對就業前景看法分歧，38%認為失業率將上升，認為失業率會下降的比率也是38%。

不過蓋洛普民調資深編輯瓊斯指出，總體而言，美國民眾的樂觀情緒正在上升，這在很大程度上（但也不完全）是由於共和黨人對共和黨籍總統領導下的經濟前景寄予厚望。

例如，民調顯示，只有21%的民主黨籍人士認為未來幾個月經濟會改善，而共和黨人的比例則為78%。相較之下，不同年齡、性別、收入水準、政黨和教育程度的受訪者，普遍都對股市上漲充滿信心。

美國 通膨

延伸閱讀

因應川普大談判時代 江啟臣：台灣要盤點籌碼因勢利導

不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前噓爆美國國歌

損人不利己？川普的關稅貿易戰，對美國經濟衝擊預估

曾被川普1.0貿易戰重創 分析稱「北京這次做好了準備」

相關新聞

回應美國加稅！華爾街日報：陸建議恢復2020年首階段中美貿易協議

華爾街日報引述消息報導，中國為回應美國總統川普政府加徵10%關稅，初步建議恢復與美國在2020年簽署的第一階段貿易協議。

川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

川普總統上月29日指示擴建位於古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)的移民中心，用來拘留非法入境的罪犯。2日下午...

國會暴亂調查報復 8名FBI官員被下令「不辭職就開除」

聯邦調查局(FBI)周末發出問卷，要求探員自主回報是否涉入2021年國會暴亂事件調查，且要求八名資深官員辭職，否則就會被...

學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

中國財政部和商務部表示，北京將在世界貿易組織挑戰川普的關稅政策，並將對4日生效的徵稅採取「反制措施」，但未透露具體細節。

拘留在關灣無證客 諾姆稱將遵法律程序 未鬆口排除婦孺

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)2日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節...

ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民

川普總統任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)1日在華府舉辦的「全國警長協會」(National Sheriffs...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。