影／遇洛杉磯大火撤離 男子回家發現房子被「不速之客」佔據

美國加州洛杉磯郡的斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）延燒近一個月，有民眾為了避難，只好離開家園，想不到火勢控制後回到家中，卻發現家裡來了一個不速之客。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，41歲的阿爾比德（Samy Arbid）住在伊頓大火焚燒的區域。在發生大火之後，他回到家安裝了一台門鈴攝影機，後來透過攝影機發現住家底下的爬行空間竟然躲了一隻525磅（約238公斤）的大熊。

附近居民接受當地媒體採訪時表示，這隻熊本來就常在附近閒晃，有些居民還幫牠取了小名「莓莓」（Berry）。附近鄰居認為這隻熊是無害的，可能是為了躲避野火才會躲在民宅下方。

由於這隻熊的體型太過壯碩，又躲在狹窄的空間裡，相關單位只好祭出「美食大餐」來引誘牠。負責的工作人員買了烤雞、沙丁魚、蘋果、花生醬等食物，「莓莓」也真的爬出來好好吃了一餐。後來牠被戴上GPS項圈，並送回安吉利斯國家森林公園（Angeles National Forest）。

阿爾比德說，剛開始發現住家底下有熊讓他非常緊張，不過後來轉念一想，認為「莓莓」應該是躲在下方避開火災。附近鄰居表示，有許多動物在火災期間遭到燒傷，得知「莓莓」安全獲救，讓他們都很開心。