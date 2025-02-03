馬斯克操刀瘦身聯邦政府 宣布關閉美國援外機構

獲美國總統川普欽點掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克今天說明聯邦政府瘦身政策的最新執行狀況，並稱正關閉規模全球最大的美國援外機構「美國國際開發總署」（USAID）。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今天在旗下社群平台X討論政府效率部（DOGE）相關問題，括曾角逐共和黨總統候選人提名的企業家拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）與共和黨籍聯邦參議員恩斯特（JoniErnst）都參與對話。馬斯克一開場就表示，他們正致力關閉美國國際開發總署（USAID）。

馬斯克表示，USAID已經「不堪整頓」，總統川普也同意關閉該機構。

USAID是全球最大單一援助機構，旗下有逾1萬名員工。在2023財政年度，該機構向全球各地提供了720億美元（約新台幣2兆3810萬）援助，相關計畫包括保護衝突地區婦女健康、供應潔淨水源、提供愛滋病毒及愛滋病治療、促進能源安全和反貪腐工作等。在聯合國2024年追蹤的人道援助計畫中，USAID提供的資金就占了42%。

USAID的官方網站1日就處於離線狀態，2日也有部分用戶無法進入。

針對刪減開支與杜絕訛詐的政府瘦身計畫，馬斯克也在對話中估算，川普政府可望於明年削減1兆美元（約新台幣33兆）的赤字。

路透社昨天報導，川普政府已開除USAID負責安全的2名高階主管，因為他們試圖阻止馬斯克的團隊進入辦公大樓管制區域。

川普2日抨擊USAID，稱1年將428億美元預算用於海外援助的USAID是由「偏激的瘋子」負責運作，「我們正把他們踢出去…然後我們會（就其未來）做出決定」。

馬斯克稍早也在社群平台X回覆1段指控USAID參與「流氓中央情報局（CIA）工作」和「網路審查」的影片，稱「美國國際開發總署就是個犯罪組織」。