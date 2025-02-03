聽新聞
0:00 / 0:00
回應美國加稅！華爾街日報：陸建議恢復2020年首階段中美貿易協議
華爾街日報引述消息報導，中國為回應美國總統川普政府加徵10%關稅，初步建議恢復與美國在2020年簽署的第一階段貿易協議。
報導指出，中國在有關協議中，承諾在2年內增購2000億美元的美國產品和服務，其中500億為農產品，但由於新冠疫情爆發，中國未完全履行協議承諾。
此外，中國還計畫提出擴大在美國的投資，承諾不讓人民幣貶值，及承諾減少出口鴉片類藥物芬太尼的原材料。
對此，中國駐美大使館及美國商務部皆未回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言