回應美國加稅！華爾街日報：陸建議恢復2020年首階段中美貿易協議

華爾街日報引述消息報導，中國為回應美國總統川普政府加徵10%關稅，初步建議恢復與美國在2020年簽署的第一階段貿易協議。

報導指出，中國在有關協議中，承諾在2年內增購2000億美元的美國產品和服務，其中500億為農產品，但由於新冠疫情爆發，中國未完全履行協議承諾。

此外，中國還計畫提出擴大在美國的投資，承諾不讓人民幣貶值，及承諾減少出口鴉片類藥物芬太尼的原材料。

對此，中國駐美大使館及美國商務部皆未回應置評請求。