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川普凍結外援經費 飢荒監測系統亦遭關閉

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
為確保所有美國外援計畫都符合「美國優先」政策，川普近期下令所有計畫凍結90天進行審查。（Photo by Bryan Ramos on Unsplash under C.C License）
為確保所有美國外援計畫都符合「美國優先」政策，川普近期下令所有計畫凍結90天進行審查。（Photo by Bryan Ramos on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國總統川普下令凍結外援計畫，恐使全球飢荒問題更嚴重！為確保所有美國外援計畫都符合「美國優先」政策，川普近期下令所有計畫凍結90天進行審查，其中包括監測全球飢荒的預警系統FEWS NET。專家指出，FEWS NET作為預測全球糧食問題的最佳資源，有助於防止全球災難性飢荒擴大重演。

美國外援凍結90天

BBC》報導，美國國務院近期要求停止所有美國外援計畫，除了以色列和埃及的援助工作外，其餘都必須進入90天的審查期，以確保所有計劃內容都符合川普「美國優先」的外交政策。據統計，美國外援計畫每年總價值近700億美元。

隨後，美國國務卿盧比歐擴大了豁免項目的範圍，包括救命藥品和庇護所等相關援助，但多數全球範圍的計畫仍持續凍結。對此，美國用於監測全球飢荒的系統也被迫關閉，將影響對貧窮國家的物資援助。

對此，美國國際開發署表示，目前正向川普政府提出豁免請求，但尚不清楚申訴請求是否正在審理中，但恐無法解決與豁免相關的全部問題。

飢荒預警系統網絡

衛報》報導，美國作為全球最大的人道主義捐助國，其佔去年總資金的40％以上，然而，美國總統川普近期卻下令凍結90天美國對外援助計畫，使全球援助部門陷入混亂。

飢荒預警系統網絡（FEWS NET）於1984年衣索比亞饑荒之後由美國政府機構建立，其結合氣象數據和政治分析來預測全球乾旱和糧食不安全的標準，以防止全球災難性飢荒擴大重演。此外，在與聯合國合作之下，政府官員能夠提前確定緊急糧食供應目標，解決全球飢餓問題。

美國國際開發署前高級官員科尼迪克指出，該系統作為預測全球糧食問題的最佳資源，並對世界上所有捐助者開放使用，符合全球的公共利益。

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