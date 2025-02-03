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川普說他「肯定」會對歐盟加徵關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普搭乘空軍一號返回華府時答覆記者問題。路透
川普搭乘空軍一號返回華府時答覆記者問題。路透

美國總統川普表示，他「肯定」會對歐盟施加新關稅，並再次批評美國對歐盟貿易逆差，以及歐盟對美國汽車與農產品進口不足。

川普未具體說明關稅的水準或實施時間表，但向記者表示：「我不會說有明確的時間表，但應該會很快。」

川普此前曾多次威脅對歐盟加徵關稅，最近一次是在周五，他強調自己「絕對」會採取行動。對此，歐盟則回應說，如果川普實施關稅，歐盟將「堅決回應」。

至於英國，川普未明確承諾是否徵收關稅，但表示雙邊貿易關係有問題，不過「我認為這可以解決」。他還提到自己與英國首相施凱爾「相處愉快」。

川普 歐盟 美國

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