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美方關切巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽一帶一路

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
一艘貨船行經巴拿馬運河。法新社
一艘貨船行經巴拿馬運河。法新社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日與巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）會面，盧比歐表示，巴拿馬若不能改變中國大陸對巴拿馬運河的影響，美國將對此採取必要行動；穆里諾於會後表示，不再續約中國大陸「一帶一路」。

盧比歐於1日至6日規劃訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國；他首站抵達巴拿馬首都，與穆里諾和巴拿馬外交部長馬丁內斯·阿查（Javier Martinez-Acha）會面。

美國總統川普曾多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標，並指控中國大陸現在實際控制巴拿馬運河。

穆里諾在與魯比歐會面前曾表示，他不會討論巴拿馬運河的所有權；穆里諾指出，運河的所有權已經確定，是屬於巴拿馬的，沒有討論的空間。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐向穆里諾表示，川普初步判斷，中國共產黨現行對巴拿馬運河的影響和控制，不但對運河構成威脅，還違反「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」（Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal）。

布魯斯說，盧比歐向穆里諾充分表達現狀是不可接受的，若無法做出立即的改變，將導致美國採取必要的措施來保護美國在條約之下擁有的權利。

根據英國BBC報導，雙方會面後，穆里諾向記者表示，他沒有觀察到美國動用武力取得運河的嚴重威脅；穆里諾也表示，他向美方提議技術磋商，針對川普對中國影響力的擔憂做說明。

據全美公共廣播網（PBS）報導，穆里諾表示，他明白中國大陸在運河兩端的港口的角色讓華府方面感到擔憂；穆里諾也宣布，不續簽中國的「一帶一路」。

巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）在2017年6月宣布和台灣斷交，與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

巴拿馬運河 美國

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