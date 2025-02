美方關切巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽一帶一路

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)2日與巴拿馬總統穆里諾(José Raúl Mulino)會面,盧比歐表示,巴拿馬若不能改變中國大陸對巴拿馬運河的影響,美國將對此採取必要行動;穆里諾於會後表示,不再續約中國大陸「一帶一路」。

盧比歐於1日至6日規劃訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國;他首站抵達巴拿馬首都,與穆里諾和巴拿馬外交部長馬丁內斯·阿查(Javier Martinez-Acha)會面。

美國總統川普曾多次表示,美國必須掌控巴拿馬運河,甚至不肯排除以武力達成目標,並指控中國大陸現在實際控制巴拿馬運河。

穆里諾在與魯比歐會面前曾表示,他不會討論巴拿馬運河的所有權;穆里諾指出,運河的所有權已經確定,是屬於巴拿馬的,沒有討論的空間。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)指出,盧比歐向穆里諾表示,川普初步判斷,中國共產黨現行對巴拿馬運河的影響和控制,不但對運河構成威脅,還違反「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)。

布魯斯說,盧比歐向穆里諾充分表達現狀是不可接受的,若無法做出立即的改變,將導致美國採取必要的措施來保護美國在條約之下擁有的權利。

根據英國BBC報導,雙方會面後,穆里諾向記者表示,他沒有觀察到美國動用武力取得運河的嚴重威脅;穆里諾也表示,他向美方提議技術磋商,針對川普對中國影響力的擔憂做說明。

據全美公共廣播網(PBS)報導,穆里諾表示,他明白中國大陸在運河兩端的港口的角色讓華府方面感到擔憂;穆里諾也宣布,不續簽中國的「一帶一路」。

巴拿馬前總統瓦雷拉(Juan Carlos Varela)在2017年6月宣布和台灣斷交,與中國建交,同年11月訪問北京,並簽署加入「一帶一路」。