美特使盼烏克蘭年底前舉行大選 澤倫斯基警告：排除基輔的談判很危險

美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）向路透表示，如果烏克蘭未來幾個月與俄羅斯達成停火協議，美國希望烏克蘭在年底前舉行大選。

路透報導，凱洛格受訪時指出，「需要完成」烏克蘭總統及國會選舉。他表示：「大多數民主國家在戰時舉行選舉。我認為他們這樣做很重要。」

凱洛格還說：「我認為這對民主有益處。這就是穩固民主的美妙之處，不是只有一個人可能參選。」

川普和凱洛格皆表示，他們正在制定計畫，以便在新政府上任的頭幾個月內達成協議，結束2022年2月至今的烏俄戰爭。

目前有關計畫的具體細節與公布時程尚未明朗。但知情人士指出，川普政府正在討論將烏克蘭舉行選舉，納入與俄羅斯達成初步停火協議的條件之一。若烏克蘭舉行總統大選，當選者將負責與莫斯科談判長期和平協議。

尚不清楚基輔會如何回應川普該項提議。但烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果停戰並有強大安全保障以阻止俄羅斯再次發動敵對行動，烏克蘭今年就可以舉行大選。

基輔高階顧問和政府消息人士指出，川普政府尚未正式要求烏克蘭在今年底前舉行總統大選。

澤倫斯基同日接受美聯社專訪時表示，將烏克蘭排除在美俄關於烏克蘭問題的談判之外「非常危險」，並強調基輔與華盛頓需要進行更多對話，以制定有效的停火計畫。

澤倫斯基表示，雖然其團隊與川普政府已有初步溝通，但雙方需要舉行面對面會談，以制定更詳細的協議。他進一步指出，任何與俄羅斯的協議都必須包含安全保障，否則只會成為未來侵略的前奏。