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川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普果真引爆關稅戰 美股期指周一早盤延續上周五頹勢。路透
川普果真引爆關稅戰 美股期指周一早盤延續上周五頹勢。路透

美國總統川普兌現承諾，將自周二起對加拿大墨西哥商品課徵25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅，加墨陸隨即矢言報復。導致美元在亞洲早盤交易勁升，國際油價大漲。

美股期指大跌逾2%。

美元兌主要貨幣全面走強，加幣跌至2003年以來最低水準，歐元創下自2022年11月以來最低，而墨西哥披索則跌至近三年低點。

西德州中級原油（WTI）一度大漲3.7%，漲抵每桶75.18美元，布蘭特原油則接近77美元。

川普對加拿大課稅包括原油。加拿大每日出口至美國約400萬桶的原油，將面臨較低的10%關稅。不過，川普也暗示未來幾個月可能擴大關稅範圍，涵蓋歐洲聯盟的商品，進一步加劇全球貿易緊張局勢。

儘管川普自去年11月當選以來即承諾採取全面貿易關稅，全球股市今年以來仍上漲超過3%，美元也因預期關稅可能延後或避免而走弱。不料，川普最近舉止打破了市場樂觀的預期心理。

德意志銀行外匯研究主管 George Saravelos 發給客戶的報告中寫道：「市場需要結構性地、大幅重新定價貿易戰的風險溢價，因為周末宣布的關稅規模約為原先預期的三倍。」他也說：「對加拿大和墨西哥而言，這次貿易衝擊——若持續下去——在經濟影響上遠超英國脫歐對英國的影響，我們預料這兩國將在數周內陷入經濟衰退。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.9%至109.286。歐元兌美元重貶1%至1.0254。日圓變動不大。

加幣兌美元重貶1.%至1.4738加幣，墨西哥披索大跌2.5%至21.1953披索。

加拿大 墨西哥 川普

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