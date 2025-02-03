德州公部門 禁用DeepSeek

美國德州開全美五十州第一槍，禁止公務員在政府設備上使用DeepSeek及小紅書國際版RedNote。

共和黨籍的美國德州州長艾伯特一月卅一日宣布，禁止州政府設備使用六個中國大陸的App，分別是DeepSeek、小紅書、微牛證券（Webull）、富途牛牛國際版在線投資平台MooMoo、老虎證券（Tiger Brokers）及TikTok母公司字節跳動旗下另一款社群媒體Lemon8。

艾伯特在新聞稿中表示，「德州將繼續保護和捍衛我們的州免受外國敵對勢力威脅」，強調「德州不允許中國共產黨透過蒐集數據的ＡＩ及社群媒體應用程式，滲透我們的關鍵基礎設施」。