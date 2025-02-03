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德州禁用DeepSeek 開全美先例

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
DeepSeek應用程序。 美聯社
DeepSeek應用程序。 美聯社

美國德州開全美50州第一槍，禁止公務員在政府設備上使用DeepSeek及小紅書國際版RedNote。

共和黨籍的美國德州州長艾伯特1月31日宣布，禁止州政府設備使用六個中國大陸的App，分別是DeepSeek、小紅書、微牛證券、富途牛牛國際版在線投資平台MooMoo、老虎證券及TikTok母公司字節跳動旗下另一款社群媒體Lemon8。

艾伯特在新聞稿中表示，「德州將繼續保護和捍衛我們的州免受外國敵對勢力威脅」，強調「德州不允許中國共產黨透過蒐集數據的AI及社群媒體應用程式，滲透我們的關鍵基礎設施」。

艾波特是眾州長中的對中大鷹派，他2022年禁止德州政府設備使用TikTok，去年年底又連續三天頒布針對中共的行政命令。

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