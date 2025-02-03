美財部對馬斯克開大門 惹議

紐約時報引述知情人士報導，美國財長貝森特日前批准馬斯克的政府效率部門（DOGE）一些代表取得財政部支付系統的訪問權限，可接觸到美國數百萬公民的個資，甚至包括與他直接競爭的政府承包商的財務資訊，恐怕給了馬斯克更大權力，得以監控和限制政府開支。

這項新授權是財政部最高階事務官勒布里克（David Lebryk）與馬斯克盟友發生衝突，並且無預警在1月31日辭職之後。

這項系統可能賦予川普政府另一項機制，可以嘗試單方面限制由國會批准的特定用途資金的支付，不過這樣的做法過去曾面臨法律挑戰。

紐時引述一名知情人士表示，貝森特已經授權部分DOGE相關人員、員工存取支付系統的權限，包括矽谷雲計算軟體集團執行長克勞斯（Tom Krause）。

美國財政部負責執行各個政府機構提交的付款申請，並在2023財政年度發放了超過5兆美元的資金。由於該系統包含數百萬名美國人領取的社安金（Social Security checks）、退稅、和聯邦政府其他支付資料，涉及敏感的個人訊息，因此訪問權限歷來受到嚴格把關。

目前不清楚馬斯克團隊在取得授權後，是否已經封鎖任何支付項目。馬斯克最近集中關注財政部支付流程，2月1日曾在社群批評財政部沒有加大針對詐欺和不當支付的打擊力道。

紐時指出，類似DOGE的團隊已經開始要求存取其他聯邦機構的訊息和系統，不過目前沒有一個像財政部這樣握有大量資金流。

奧勒岡州民主黨籍參議員懷登近日警告，「坦白說，這些支付系統根本不能有差錯，任何出於政治動機的干預，都有可能對我們的國家和經濟造成嚴重損害。我認為沒有任何理由讓那些公然無視法律的政治人物訪問這些敏感且關鍵的系統」。