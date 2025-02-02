4天連摔4飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

美國自1月28日起連續4天內發生3起墜機，飛行安全現況令人擔憂。而美國運輸部長達菲2月1日晚間又證實，空中任務通知系統（Notice to Air Missions System，簡稱NOTAM）故障，儘管備用系統已經到位，但2日航班仍可能受影響延誤。

2023年1月，美國NOTAM曾遭遇大故障，當時並未啟動備用系統，導致美國各地機場全面停飛，是2001年911恐攻以後首例，當時影響超過1萬1000個航班。

達菲1日在X發文表示，主要的空中任務通知系統暫時中斷，由於已建立備用系統，因此不會造成影響。聯邦航空總署（FAA）正在努力恢復，但至2日上午可能會有一些班機延誤。

達菲表示FAA已設立與航空業人士的溝通熱線，每30分鐘更新一次狀況。他也呼籲旅客行前先向航空公司了解最新狀況。

空中任務通知系統負責將任何可能影響飛安的事件資訊提供給機師，包含突發狀況，比如飛彈、煙火、天氣、鳥擊等，還有機場跑道安排、臨時措施等。