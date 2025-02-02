芝加哥旅遊冒險展 台灣展館串起寶島生態與文化

美國芝加哥旅遊冒險展今天登場，台灣展館亮相，駐芝加哥辦事處長類延峰攜手海外青年文化大使扮成的舞獅、三太子繞場成為亮點。類延峰致詞表示，歡迎台灣和芝加哥民眾互訪，深化雙邊旅遊及文化交流。

為期2天的芝加哥旅遊冒險展為一年一度的旅遊博覽會，讓大眾認識全球最新旅遊趨勢。今年台灣展館以台灣觀光新品牌Taiwan–Waves of Wonder為展館主題。

台灣觀光署駐紐約辦事處發布新聞稿表示，今年台灣展館主題串起台灣多元的自然生態與文化魅力，現場設有春聯書法體驗、古早味彈珠台、傳統窗花剪紙、聖茭換禮品遊戲，目的是為了讓參展民眾在互動過程中感受台灣傳統和現代並存交融的氛圍。

駐芝加哥辦事處長類延峰致詞表示，台灣民主成熟、交通便利、經濟蓬勃，當地的美食饗宴、自然美景、科技體驗、及現代都會生活，值得各國旅客親自前往感受。

類延峰指出，台美旅遊升溫帶動頻繁的經貿交流，台北與芝加哥直航便捷，美國民眾前往台灣可享90天免簽證、自動通關系統，歡迎台灣和芝加哥民眾彼此互訪，深化交流，實踐「人人都是外交官」的國民外交願景。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣有豐富的生態、多元的文化、各式的美食；此外，環境安全且人民友善，長榮航空提供芝加哥直飛台灣的服務，旅遊便利。

海外青年文化大使協會（FASCA）芝加哥分會學員受邀到場表演台灣原住民舞蹈、舞龍舞獅、電音三太子，深受參展民眾喜愛，表演結束後，台灣團隊手持台灣形象旗幟和標語繞場宣傳觀光，許多人上前合影，FASCA鼓聲伴隨台灣團隊成為全場亮點。

現場，台灣展館提供台灣旅遊諮詢服務，還有近期台灣旅遊優惠活動，包括「過境旅客入境台灣觀光免費半日遊行程」；為鼓勵國際旅客赴台進行深度旅遊、探索寶島，台灣高鐵與觀光署合作，推出「國際旅客搭高鐵遊台灣2人同行1人免費」優惠活動。

適逢台灣燈會將於2月12日至23日在桃園舉辦，觀光署也邀遊客一同共襄盛舉。