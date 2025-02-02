阿特曼：OpenAI站在歷史錯誤一邊 需思考開源策略
中國新創DeepSeek以開源策略受到大批開發人員關注、對大型語言模型供應商造成衝擊。美國新創OpenAI執行長阿特曼在社群論壇Reddit線上問答活動表示，他認為OpenAI站在歷史錯誤一邊，需想出一個開源策略。
中國公司深度求索（DeepSeek）近期推出開源推理模型，隨後微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）等公司迅速將其模型整合至雲端、及企業開發平台，對專注封閉模型的OpenAI造成衝擊。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）31日在Reddit線上問答活動回應與會者相關提問時說：「我個人認為，我們在這方面站在了歷史的錯誤一邊，需要想出一個不同的開源策略。」
不過他也說，辦公室內部在討論這個議題，並非所有OpenAI的人員都同意這個觀點，這也並非公司目前的首要任務。
OpenAI最初成立曾承諾開源讓人工智慧（AI）技術造福人類，後因競爭和安全等考量，轉向封閉模式。DeepSeek以開源模式崛起，OpenAI未來發展也受到外界關注。
開源策略猶如將武功祕笈公開在網路上，任何人皆可取用，根據自身需求對模型進行訓練應用。
AI界領袖吳恩達日前在教育科技公司DeepLearning.AI對外刊物中表示，開源、開放權重模型已成為AI供應鏈關鍵，許多企業會採用這類模型，如果美國持續抑制開源發展，中國將逐步主導這一供應鏈環節，導致許多企業使用更體現中國價值觀的模型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言