美財政部對馬斯克敞開大門？授權政府效率部存取支付系統權限
紐約時報引述三名知情人士報導，川普政府財政部長貝森特（Scott Bessent）授予馬斯克治下的政府效率部（DOGE）一些代表進入財政部支付系統的權限，恐怕給了馬斯克更大權力，監控和限制政府開支。
這項新授權是財政部最高階事務官勒布里克（David Lebryk）與馬斯克盟友發生衝突，並且無預警在1月31日辭職之後。
這項系統可能賦予川普政府另一項機制，去單方面限制由國會批准的特定用途資金的支付，不過這樣的做法過去曾面臨法律挑戰。
紐時引述一名知情人士表示，貝森特已經授權部分DOGE相關人員、員工存取支付系統的權限，包括矽谷雲計算軟體集團（Cloud Software Group）執行長克勞斯（Tom Krause）。
這項系統包含社會保障支票、退稅和其他聯邦政府支付數百萬美國人的資料，涉及敏感的個人訊息，因此訪問權限歷來受到嚴格把關。
目前不清楚馬斯克團隊在取得授權後，是否已經封鎖任何支付項目。馬斯克最近集中關注財政部支付流程，2月1日曾在社群批評財政部沒有加大針對詐欺和不當支付的打擊力道。
紐時指出，類似DOGE的團隊已經開始要求存取其他聯邦機構的訊息和系統，不過目前沒有一個像財政部這樣握有大量資金流。
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