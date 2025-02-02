救傷專機墜毀費城 釀至少7死19傷
墨西哥總統和美國費城（Philadelphia）市長今天表示，1架醫療後送飛機1月31日在費城市區墜毀，造成至少7人喪生，其中包括機上的6名墨西哥人，以及1名地面人員。
路透社報導，費城市長派克（Cherelle Parker）在記者會上宣布，命喪這起空難的地面人員當時身處事故現場的1輛汽車內，「截至目前，我們統計有19人受傷。」
與此同時，墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）在社群平台X發文稱，她已要求領事官員向機上6名遇難墨國公民的家屬提供支援。
失事飛機所屬、總部位於墨國並獲准在美國營運的Jet Rescue Air Ambulance公司表示，機上有4名機組人員、1名兒科患者和患者的母親。
Jet Rescue Air Ambulance公司員工高德（Shai Gold）昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），不幸罹難的患者是個女孩，事發之際她正返回蒂華納（Tijuana）的住家。
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