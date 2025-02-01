晶片製藥鋼鋁油氣全入列 川普關稅戰擬擴大打擊

美國宣布2月1日對加拿大、墨西哥、中國銷美貨品課徵關稅後，總統川普表示最快2月中還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅，為第二任內的貿易戰闢新戰線。

華爾街日報指出，川普今天在橢圓形辦公室告訴媒體，對晶片等品項加徵關稅「很快就會著手」，也想對「待美頗糟」的歐盟提高關稅。不過川普沒具體講這些關稅的稅率多高及上路時間。

宣布對晶片等品項與歐盟加徵關稅前，川普先宣告2月1日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，對中國課10%關稅。

川普說，他所預告的晶片與歐盟等關稅是在現有關稅上疊加，不擔心這些關稅會導致通膨升溫或擾亂全球供應鏈。

川普說：「我想一些暫時性、短期的混亂在所難免，但人們會體諒。關稅將使我們變得更富有和強大。」他在橢圓形辦公室告訴媒體，加、墨、中3國無從阻止2月1日起的關稅，但考慮讓加拿大原油的關稅訂為10%而非25%。

華爾街日報認為，預計川普政府之後會公布首輪關稅的豁免範圍，屆時外界將有早期指標，觀察川普開新一輪貿易戰迫使他國遵守美國政策所願冒的經濟風險程度。幾週以來，石油和汽車等美國重要產業一直在遊說川普豁免這些領域，警告關稅將導致漲價和美洲供應鏈出問題，加、墨也已準備一系列措施報復美國產品。

川普的顧問群已考慮對符合美墨加協定（USMCA）銷美石油和汽車實施豁免；美墨加協定是川普第一任期間3國談判並簽署的更新版北美自貿協定。

川普於1月30日已有暗示，稱將考慮對石油產品豁免，但重申2月1日如期對加、墨、中商品課關稅。川普政府堅稱關稅不會加劇通膨，還拿第一任期間通膨較低為例，主張新的關稅不會對物價水準造成重大影響。

相較對加、墨的關稅，這回川普對中國的關稅卻較不受矚目。雖然川普本週稍早表示仍在考慮對世界第二大經濟體的中國課徵更多關稅，但言語間似乎對加拿大、墨西哥著墨較多，此外川普團隊與中方外交官的接觸，似乎也比與加、墨兩國外交官的接觸要少。

川普這輪對加、墨、中關稅，涵蓋的貿易金額應會比他第一任期內對中貿易戰更廣，實際範圍將取決於豁免幅度。川普2018至2019年對中國銷美商品加徵4批關稅，當時涵蓋的銷美商品價值約3600億美元。若不看豁免，這次對加、墨連同對中國的新關稅，將涵蓋1.3兆多美元2023年的銷美商品。

美國人口調查與統計局（Census Bureau）的資料顯示，加拿大與墨西哥2024年1到11月合計佔美國進口供應的28%，中國則佔13.5%。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，對墨國銷美商品課25%關稅，會轉嫁好幾十億美元負擔到美國消費者頭上，衝擊數百萬家戶。

他表示，墨西哥主要出口都是成品類商品，像是汽車、電腦、電視螢幕、冰箱等；此外，屆時新鮮蔬果、肉品與啤酒等也會因關稅而漲價。

厄伯拉特說：「關稅對美國相鄰墨西哥的州、城市衝擊尤劇，因為這些地方都是墨西哥產品的消費大戶，包括加州、德州、佛州與亞利桑那州。」

目前不清楚川普這回的關稅會否違反美墨加協定。如同大多數自貿協定，美墨加協定也有允許以國家安全為由徵收關稅的條款。

然而一些參與過美墨加協定談判的資深人士認為，川普這次在他們看來是在鑽相關條款的漏洞。一名當年的談判者表示，援引國家安全緊急狀態對貿易夥伴課關稅，只能是在「被迫出此下策」的情況，若是「不假思索」率爾動用，整個協定無疑會受破壞。