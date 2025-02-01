快訊

初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

總預算突然萬眾矚目 綠大搞亡國感藍戰術、戰略一團亂

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文「想了解救援過程」惹議 警方回應了

台商馳援洛杉磯野火 王文祥捐近5000萬元

中央社／ 洛杉磯31日專電

台塑創辦人王永慶之子、美籍台商王文祥的JM Eagle公司近日宣布，捐出150萬美元（約新台幣4942萬元）給洛杉磯的警消基金會，支援洛杉磯野火救援。

塑膠管材製造商JM Eagle公司在美國有17家工廠、2個出貨中心，董事長兼執行長王文祥28日宣布，向洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會、洛杉磯警察基金會等3個單位各捐贈50萬美元。

公司新聞稿表示，總額150萬美元的捐款，提供給第一線的消防與救災人員所需的裝備與器材，提升救災安全與效率，也協助在野火中失去住所的警察與消防員重建家園。

王文祥透過新聞稿表示：「洛杉磯是我們的家，我們深受洛杉磯消防局與警察局全力救災，無懼無休的英勇感動。 面對這個災後城市的現況，我們全力支持當地的救援人員，以防範未來災難，並一同重建我們的天使之城。」

洛杉磯警察局（LAPD）局長麥唐納（JimMcDonnell）表示：「我想代表洛杉磯警察局向JMEagle和王董及夫人表達我們最深的感謝，感謝他們慷慨捐贈50萬美元給洛杉磯警察基金會。」

麥唐納表示：「這一可觀的捐款展現了他們對社區安全和福祉的關懷與投入，並且對那些不辭辛勞保護我們共同熱愛城市的警官們來說，是一種精神上的鼓舞。 」

JM Eagle新聞稿指出，在大火席捲洛杉磯時，JMEagle提供洛杉磯總部做為員工和家屬的避難中心，為受災者提供基本的生活用品。

捐款 洛杉磯 警察

延伸閱讀

MLB／送暖洛杉磯打火英雄 大谷翔平捐款到、人也到

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

加州洛杉磯以北爆新野火 都會區2大火勢漸獲控制

洛杉磯野火毀家園 無保險居民面臨雙重打擊

相關新聞

權力越來越大？傳馬斯克團隊變更聯邦人資系統權限 阻人事局高官存取

全球首富馬斯克負責主掌美國總統川普政府的「政府效率部」，矢言大規模改組聯邦政府。路透引述兩名官員指出，馬斯克安插在聯邦人...

美2月1日起「加墨中」加徵關稅！川普保證：課稅不會加劇美國通膨

美國總統川普1月31日表示， 2月1日起將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。

影╱美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

路透等媒體報導，一架小型飛機1月31日在美國費城一個建築密集的社區墜毀並引發大火，目前已造成6人死亡。

孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂

日本政府今天表示，日本首相石破茂將於2月3日與美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及...

加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)在30日的任命聽證會上，她過往支持敘利亞與俄羅斯的紀錄遭到參議員...

柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油

美國聯邦參議院今天確認總統川普提名的柏根（Doug Burgum）為內政部長，執掌全美幅員遼闊的公共土地與水域，這些資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。