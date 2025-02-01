台商馳援洛杉磯野火 王文祥捐近5000萬元

台塑創辦人王永慶之子、美籍台商王文祥的JM Eagle公司近日宣布，捐出150萬美元（約新台幣4942萬元）給洛杉磯的警消基金會，支援洛杉磯野火救援。

塑膠管材製造商JM Eagle公司在美國有17家工廠、2個出貨中心，董事長兼執行長王文祥28日宣布，向洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會、洛杉磯警察基金會等3個單位各捐贈50萬美元。

公司新聞稿表示，總額150萬美元的捐款，提供給第一線的消防與救災人員所需的裝備與器材，提升救災安全與效率，也協助在野火中失去住所的警察與消防員重建家園。

王文祥透過新聞稿表示：「洛杉磯是我們的家，我們深受洛杉磯消防局與警察局全力救災，無懼無休的英勇感動。 面對這個災後城市的現況，我們全力支持當地的救援人員，以防範未來災難，並一同重建我們的天使之城。」

洛杉磯警察局（LAPD）局長麥唐納（JimMcDonnell）表示：「我想代表洛杉磯警察局向JMEagle和王董及夫人表達我們最深的感謝，感謝他們慷慨捐贈50萬美元給洛杉磯警察基金會。」

麥唐納表示：「這一可觀的捐款展現了他們對社區安全和福祉的關懷與投入，並且對那些不辭辛勞保護我們共同熱愛城市的警官們來說，是一種精神上的鼓舞。 」

JM Eagle新聞稿指出，在大火席捲洛杉磯時，JMEagle提供洛杉磯總部做為員工和家屬的避難中心，為受災者提供基本的生活用品。