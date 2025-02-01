川普曝美政府已與俄羅斯「嚴肅」談判 將與普亭採取行動結束俄烏戰事
美國總統川普1月31日表示，他的政府已與俄羅斯就烏克蘭戰爭進行「相當嚴肅」的討論，他與俄羅斯總統普亭可能很快就會採取行動，結束俄烏戰事。
川普在橢圓辦公室被記者問到何時會與普亭會面時，表示華府已與俄羅斯就俄烏戰事進行嚴肅討論，他和普亭可能很快就會採取重大行動，結束俄烏衝突。
川普表示，將與普亭進行對話，可能會做出有意義的事情，因為大家都希望結束烏克蘭戰事，重提如果當年連任總統，俄烏就不會爆發衝突。
川普未透露與俄羅斯接觸的華府官員身分，僅表示雙方已經在談判。被問到是否已經與普亭直接對話時，川普未正面回應。
普亭日前接受俄羅斯國家電視台採訪時盛讚川普，他是一位「聰明且務實的人」，專注於美國利益，稱與川普一直保持著務實而又相互信任的關係，且認同他說如果當年成功連任總統，就可能不會爆發俄烏衝突。
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