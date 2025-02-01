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美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

美華府撞機尋獲黑鷹直升機「黑盒子」！當局禁直升機飛近事發機場

影╱美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國小飛機墜毀費城人口稠密區，已知造成至少6人死亡。取自Ｘ
美國小飛機墜毀費城人口稠密區，已知造成至少6人死亡。取自Ｘ

路透等媒體報導，一架小型飛機1月31日在美國費城一個建築密集的社區墜毀並引發大火，目前已造成6人死亡。

據報導，機上載有至少2人。飛機墜落在費城東北部的羅斯福購物中心附近，在地面引起大火，至少一所房屋和多輛汽車起火，數十名消防員已到達現場。

事故發生於當地時間晚上6點左右，地點位於羅斯福大道（Roosevelt Boulevard）和科特曼大道（ Cottman Avenue）地區。警方稱這架小飛機當時正在執行醫療任務。

據了解，事發當時天氣寒冷多雨，能見度低。目前確切傷亡情況尚不清楚，但已知至少6人死亡。

費城緊急事務管理辦公室在社群媒體證實發生重大事故，由於失事地點鄰近當地購物中心、十分繁華，為避免傷亡擴大，周邊道路已被封閉。費城警察局和消防部門則尚未立即回應。

賓州州長則發文表示，正提供所有聯邦資源，緊急救難人員正在事故現場救援。

根據Flightradar24數據，一架Learjet 55（XA-UCI）小型噴射客機從費城東北機場起飛後不久便墜毀。有行車紀錄拍下飛機墜毀的恐怖瞬間，只見飛機墜地後引發大爆炸，火花四濺，現場竄起濃濃黑煙。

美國航空 黑鷹直升機

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