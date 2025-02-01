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美2／1起「加墨中」加徵關稅！川普保證：課稅不會加劇美國通膨
美國總統川普1月31日表示， 2月1日起將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。
川普在橢圓辦公室向記者表示，中國、加拿大和墨西哥無法阻止關稅，他並不尋求各國做出具體讓步，同時批評中國令大量芬太尼毒品流入美國，墨西哥和加拿大令美國邊境安全受威脅，在貿易上對美國不公平。
川普坦承，加關稅的成本有時會轉嫁消費者，初期可能出現短暫混亂，相信國民會理解，重申關稅不會加劇美國通膨，只會令美國取得巨大成功，因為可從另外國家取得巨額關稅收入。
川普又暗示，將對鋼鐵、晶片和藥品徵收更多關稅，又指絕對會對歐盟徵收關稅，但未有提供詳細資訊。
對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，中美應透過對話協商解決分歧。貿易戰或關稅戰沒有贏家，亦不符合雙方及世界利益。儘管存在分歧，中美擁有巨大共同利益和合作空間。
加拿大總理杜魯多表示，加拿大已準備好回應，將採取強而有力的反制措施。墨西哥總統薛恩鮑姆說，無論美國政府在關稅上做出任何決定，墨西哥都有應對計畫。
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