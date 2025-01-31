川普關稅期限在即 共和黨部分議員憂選區受衝擊

美國共和黨籍總統川普於2024年大選競選期間誓言對華府親密盟邦在內國家的進口商品徵收高關稅，部分共和黨國會議員擔心，川普此舉恐對他們選區的經濟造成潛在打擊。

川普（Donald Trump）自訂要對加拿大和墨西哥進口商品課徵25%關稅，以及對中國進口商品加徵關稅的2月1日大限在即。此舉不但可能推升進口商品的價格，也提高報復性關稅重創美國出口的風險。

路透社報導，美國國會的共和黨議員在提及這些風險的疑慮時小心翼翼，避免直接批評川普的決策。

來自農業重鎮南達科他州的共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）告訴路透社：「我不太支持全面普遍性關稅，因為在某些情況下，會對我們州至關重要的農業社群造成影響。」他指出，川普可能徵收的關稅水準「尚未拍板定案」。

根據路透社分析美國人口調查與統計局（U.S.Census Bureau）的資料，美國境內有39個州視加拿大和墨西哥為最重要的出口市場，南達科他州是其中之一。

川普2024年總統大選在這39州中贏得26州，其中16州對加拿大或墨西哥年出口額都超過5億美元。加拿大和墨西哥是美國主要出口市場，美國對加墨兩國的年出口額分別超過3540億美元和3220億美元。

共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）表示，川普「絕對」應該威脅對墨西哥課徵關稅作為施壓手段，來遏阻強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和移民進入美國，並要讓加拿大增加對北大西洋公約組織（NATO）的防務支出。

但提里斯的選區北卡羅來納州每年對加拿大出口額超過7億美元；他指出，關稅可能引發物價上揚，必須非常謹慎。

愛荷華州參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）則表示，他抱持靜觀其變的態度。愛荷華州農產品年出口額超過160億美元。

他說道：「通常我會更強力表達自己的意見，因為我支持自由貿易。過去自由貿易派在國會占多數時，我曾是多數派陣營，但如今我淪為少數陣營。」