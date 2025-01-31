孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂
日本政府今天表示，日本首相石破茂將於2月3日與美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及日本軟體銀行集團執行長孫正義舉行會談。
阿特曼與孫正義上週才與美國軟體業巨擘甲骨文公司（Oracle）執行長艾里森（Larry Ellison）前往白宮，會見美國總統川普（Donald Trump）。
川普當時宣布，OpenAI、軟銀、甲骨文三家企業預計將合資5000億美元創建一間新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施。
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