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孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

日本政府今天表示，日本首相石破茂將於2月3日與美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及日本軟體銀行集團執行長孫正義舉行會談。

阿特曼與孫正義上週才與美國軟體業巨擘甲骨文公司（Oracle）執行長艾里森（Larry Ellison）前往白宮，會見美國總統川普（Donald Trump）。

川普當時宣布，OpenAI、軟銀、甲骨文三家企業預計將合資5000億美元創建一間新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施。

孫正義 日本 美國

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