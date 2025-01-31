返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

根據美國與瓜地馬拉官員提供的數據，美國總統川普27日派出軍事班機將移民遣返至瓜地馬拉，驅逐每名移民的成本可能至少達4675美元（約新台幣15.4萬元），高於頭等艙票價。

路透社報導，根據對公開機票價格的檢視結果，這樣的成本比從航班出發地德州艾爾帕索（El Paso）起飛的美國航空（American Airlines）單程頭等艙機票853美元的5倍多。

這也遠高於美國移民暨海關執法局（Immigrationand Customs Enforcement）的商業包機費用。

川普上週出動軍機遣返移民，作為針對移民宣布國家進入緊急狀態的一部分，目前已將載滿6架飛機的移民送往拉丁美洲。

在哥倫比亞拒絕讓兩架美國C-17貨機降落，並在與川普僵持下堅持派出自己的飛機接收移民後，只有其中4架飛機降落，且都是降落在瓜地馬拉。

一名不願透露姓名的美國官員向路透社表示，營運一架C-17軍用運輸機的成本估為每小時2萬8500美元。這名官員說，不包括待在地面或任何讓飛機準備起飛的操作時間，往返瓜地馬拉的班機在空中需要花費約10個半小時。

一名瓜地馬拉官員向路透社表示，這架軍用運輸機27日降落瓜地馬拉，機上載著64人。

五角大廈未立即回覆置評要求。

川普27日在他的多羅（Doral）高爾夫球場向共和黨國會議員發表談話，矢言他將繼續史無前例地使用軍機遣返移民，任何拒絕的國家將「付出高昂的經濟代價」。

川普說：「這是我們史上第一次找到非法外來者下落，並把他們送上軍機，然後再把他們送回他們來自的地方。」語畢，現場響起掌聲。

他說：「多年來，大家一起嘲笑我們，好像我們是愚蠢的人，但我們現在再度受到尊重。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）上週發布移民登上一架龐大的C-17運輸機尾門坡道的照片，宣布「總統川普向全世界發出強烈且明確的訊息：如果你非法進入美國，將面臨嚴重後果」。