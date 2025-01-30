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Boom原型機XB-1突破音障 成首架民間研發超音速飛機

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導

美國航空新創公司Boom Supersonic旗下的XB-1原型機在本月28日的試飛計畫中成功突破音障，成為史上首架由民間研發的超音速飛機。

路透社報導，在Boom Supersonic發布的1段影片中，Boom首席試飛員布蘭登堡（Tristan GeppettoBrandenburg）在飛機降落後表示：「這趟是截至目前XB-1飛得最好的一次，我們超越了音速。」

XB-1起飛並到達特定高度後，布蘭登堡開始加速至1.1馬赫（相當於時速1360公里），成功超越音速。

早在1947年，美國二戰時期戰機飛行員葉格（Chuck Yeager）駕駛貝爾（Bell）X-1試驗機飛越洛杉磯西北部莫哈維沙漠（Mojave Desert），成為史上突破音障的第一人。

XB-1是商用超音速客機Overture計畫的原型機。據稱Overture客機可在大約3個半小時內搭載64到80名乘客飛越大西洋。

Boom Supersonic已取得美國航空（AmericanAirlines）、聯合航空（United Airlines）和日本航空（Japan Airlines）的130架超音速客機訂單。

Boom Supersonic位於北卡羅來納州（NorthCarolina）格林斯伯勒（Greensboro）的Overture超級工廠已於去年竣工，計劃每年生產66架Overture客機。

X 成功 美國航空

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