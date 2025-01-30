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美凍結外援支出重創財源 人道組織跳腳

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導

美國宣布全面凍結援外支出90天之後，美國國際開發總署（USAID）已通知所有接受援助團體，即日起暫停所有資助，「直至另行通知」。人道主義組織正努力應對援助中斷和豁免計畫不明確的狀況。

路透社報導，USAID已暫停所有撥款。根據美國財政部，自去年10月1日新會計年度開始以來，USAID於本月28日首度未撥款。USAID在27日撥款800萬美元，上週則撥款合計5億4500萬美元。

美國總統川普在1月20日上任僅數小時後就下令暫停對外援助計畫90天，以逐項審查計畫是否符合他的「美國優先」政策。

國務院隨後在24日針對現有援外計畫發布「暫停運作」命令，各個援助團體和聯合國機構於29日收到通知，要求停止特定計畫。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則在28日宣布針對全面凍結援外支出90天的政策擴大豁免範圍，並強調在審查期間，美國將繼續向諸如庇護所和藥品等人道主義計畫提供資金。

不過，由於川普的行政命令和盧比歐的豁免計畫缺乏細節，人道主義團體被迫緊急提出說明，以爭取納入豁免名單，並設法決定是否要承擔繼續提供援助的財務風險。

1名聯合國官員表示：「我們必須蒐集來自世界各地的回報，以弄清楚哪些範圍有涵蓋、哪些則沒有。」

命令 川普 美國

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