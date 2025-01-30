小羅勃甘迺迪出席參院聽證會 強調挺疫苗、反墮胎挨轟

美國總統川普提名的衛生部長人選小羅勃甘迺迪今天在聯邦參議院任命聽證會中遭到民主黨參議員猛烈抨擊，主因他過去曾宣傳疫苗相關假消息，之後又在墮胎權問題上改變立場。

現年71歲的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獲川普提名執掌擁有逾8萬名公務員、1.7兆美元預算的衛生及公共服務部（DHHS）。

批評人士認為，他完全不符資格，因為他曾宣稱兒童疫苗與自閉症有關，而這說法早就被科學證據推翻；他還曾暗示HIV（人類免疫缺陷病毒）不會導致愛滋病。此外，有人指控他在2019年訪問薩摩亞（Samoa）期間煽動反對麻疹疫苗，且當時距離致命疫情爆發僅有數月時間。

小羅勃甘迺迪今天在聽證會開場陳述中反駁外界批評，他堅稱：「新聞報導都說我反對疫苗、反對相關產業，其實這兩樣我都不反對，我的原則就是安全至上。」

之後民主黨籍參議員輪番上陣，質疑小羅勃甘迺迪過去和現在的言論相互矛盾，並稱他在墮胎問題上突然改變立場之舉相當虛偽，他似乎有些慌亂。

民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）表示：「我要求小羅勃甘迺迪先生將他過去的反疫苗言論與現在的挺疫苗論點協調一致…而不是說一大堆廢話，意圖迴避問題。」

小羅勃甘迺迪的任命聽證會將於明天繼續舉行。