美航客機對撞黑鷹直升機 客機碎裂直升機大致完好

美國華府發生美航客機與陸軍黑鷹直升機相撞墜河意外。英國廣播公司（BBC）引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，意外發生後客機機體碎裂，殘骸散布在波多馬克河（Potomac River）1.52到2.43公尺深的水底。

與此同時，負責搜救的潛水人員還發現疑似客機上2個黑盒子之中的1個。

據報導，潛水人員已進入客機機艙。截至目前，他們已尋獲部分旅客的行李。

至於發生意外的黑鷹直升機，雖然被發現時機身上下倒置，但機體看起來大致完好。

預計調查人員將釐清飛行員在華盛頓特區空域的飛行經驗，因為根據規定，直升機在特區周圍的飛行高度應保持在60.9公尺以下。