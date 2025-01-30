快訊

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的俄羅斯國家隊教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）。 路透資料照
曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的俄羅斯國家隊教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）。 路透資料照

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，外媒指稱已打撈到19具遺體，且有俄羅斯花式滑冰教練和美國滑冰選手在客機上。

法新社報導，失事班機是美國航空（AmericanAirlines）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機。

客機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨天晚間9時左右於雷根華盛頓國家機場（Ronald ReaganWashington National Airport）準備進場時，與一架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）在空中相撞。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士的說法報導，曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的俄羅斯國家隊教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）都在失事客機上。

路透社報導，美國花式滑冰協會（U.S. FigureSkating）今天指出，失事客機上也有數名美國滑冰選手。

另外，記錄全球飛行員與空中交管對話的網站LiveATC.net記錄了昨天晚間這起空難發生前的最後時刻。

根據LiveATC.net音檔紀錄，一位空管人員於美國東部時間29日晚間8時47分說：「PAT25，你看到CRJ了嗎？PAT25，請從CRJ後面飛過。」

搭載3位機組人員的黑鷹直升機呼號為PAT25，隨後即與機上載有64名乘客與機組員的龐巴迪CRJ700客機相撞。

幾秒鐘過後，另一架飛機呼叫塔台：「塔台，你看到了嗎？」言下顯然是指這起空難事故。

英國廣播公司（BBC）引述合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到19具遺體，並持續在冰冷河水中搜尋可能生還者。

俄羅斯 美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

機師不以為意？專家直言美航撞黑鷹「情況罕見」軍方早知民航航道

美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

華府64人客機「斷成兩截」、直升機倒栽墜河 搜救現場水溫僅1℃

影／美航撞黑鷹墜河…記者直擊搜救現場畫面 川普拋2疑點：為何沒閃？

相關新聞

華府64人客機「斷成兩截」、直升機倒栽墜河 搜救現場水溫僅1℃

媒體29日援引美國軍方人士的話報導，當天在華盛頓與一架客機相撞的軍用直升機事發時正進行「飛行訓練」。

影／美航撞黑鷹墜河…記者直擊搜救現場畫面 川普拋2疑點：為何沒閃？

美國一架搭載64人的國內班機約在美東時間29日晚間9時在空中與一架軍用直升機相撞後墜毀；雷根華盛頓國家機場（Ronald...

美航嚴重空難…一文看懂肇事美軍黑鷹直升機 台灣也曾出8死意外

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚上9時左右發生嚴重空難。一架美軍UH-60黑鷹直升機（（UH-60 Black Hawk）與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞，民航機其後墜河。肇事的黑鷹直升機已有超過50年歷史，由屬於洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的西科斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）生產，是美軍最常用的軍備之一。

機師不以為意？專家直言美航撞黑鷹「情況罕見」軍方早知民航航道

美國航空（American Airlines）子公司、航班編號AA5342的內陸客機與美軍黑鷹直升機在美國時間1月29日晚上，在美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近空中相撞。香港工程師學會航空分部主席陳偉光表示，軍用飛機不須跟從民航守則，但制定航道時軍方會知道民航航道情況，一般都有溝通，軍用機亦會能探測到附近民航客機避開，形容情況罕見。

華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，英國廣播公司（BBC）報導...

對中強硬派的美國準商務部長 在提名確認聽證會說了什麼？

美國總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），29日赴美國聯邦參議院商務委員會參加任命確認聽證會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。