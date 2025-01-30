對中強硬派的美國準商務部長 在提名確認聽證會說了什麼？

美國總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），29日赴美國聯邦參議院商務委員會參加任命確認聽證會，聽證會結束後，參院商務委員會將對此進行投票，通過後再交付參院進行全院審議及表決。如果獲過半參議員支持，盧特尼克就確定出掌聚焦提振美國產業的商務部，在扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中，扮演關鍵角色。

以下是這場聽證會重點：

‧至少兩度提及台積電

盧特尼克期盼將半導體產業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國回歸創新。他說，英特爾（Intel）開創晶片產業，然後全世界開始利用美國晶片，「台積電利用了我們，在某種程度上從我們手中奪走它」。

回應半導體供應鏈問題時，盧特尼克說，美國太依賴台灣，需要確保國家安全。

‧晶片法補助

盧特尼克表示，必須先讀完「晶片法」補助合約，才能答覆是否履行，「我不能說我可以履行我沒看過的東西」，他也提到對於已發放的補助資金，將嚴格執行這些企業簽署的文件，以確保美國從這些交易獲益。他也表示將對中國獲取包括先進人工智慧（AI）半導體在內的美國技術，實施更強有力的限制。

他數度強調振興美國半導體製造業的重要性，並表示將檢討現行對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。但他也形容，相關補貼是把半導體製造業帶回美國的「極佳頭期款」。

川普日前嘗試凍結數以千億計美元的聯邦援助款，因而將影響「晶片法」的執行。後來這項決定28日被法院擋下後，白宮隔日已撤回命令。當參議員問到聯邦援助款凍結令對「晶片法」的影響時，盧特尼克表示，這讓他有時間深入研究所有文件，將有助資金發放並確保計畫完成。

他也駁斥凍結令使「晶片法」延後執行的疑慮，強調目前發出的資金不多，時程並未真正受影響。

‧關稅問題

盧特尼克建議川普依國家全面徵收關稅，以恢復美國貿易關係的「互惠性」，而對中國大陸的關稅應該是最高的。川普也曾誓言，將對所有美國進口商品普遍徵收10%的關稅。

盧特尼克補充，川普設定本周六（2月1日）為對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%關稅的最後期限，意在向這兩國施壓，以阻止芬太尼透過美墨和美加邊境流入美國。

他說，「威脅徵收的關稅與川普就職當天時下令對美國關稅、貿易協議和其他貿易政策進行的廣泛審查，是兩個獨立的行動」，「因此，這是一項單獨的關稅，目的是讓墨西哥和加拿大採取行動」，「據我所知，他們正在迅速採取行動，如果他們執行，就不會被徵收關稅」。

盧特尼克強調，「我們在全球貿易環境中受到了糟糕的對待。他們都有更高的關稅、非關稅貿易壁壘和補貼」，「他們對我們很差。我們需要更好的待遇。我們需要得到尊重，我們可以利用關稅來創造互惠、公平和尊重」。

‧美中AI競賽

盧特尼克誓言，要拖慢中國大陸在人工智慧（AI）領域的進步。他說，DeepSeek竊取了美國技術，創建一個「成本極低」的AI模型。

他並誓言要對中國政府的技術准入施加新的限制，強調將透過關稅來強化商務部工業和安全局（BIS）的權力，以阻止中國的科技發展，「他們竊取了我們的智財權，這種情況必須結束，我將推出縝密的限制措施，並加以落實，以保持我們的領先地位，因為我們必須保持領先」。

他說，中國只關心自己，試圖傷害美國。美國因此需要自我保護，推動創新，不能再「協助」中國。如果中國想和美國競爭，就讓他們競爭，「但停止利用我們的工具來與我們競爭。所以我在這方面會非常強硬」。

‧個人利益衝突

這位長期擔任金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長的川普金主表示，一旦提名獲確認，他會出售名下所有資產和商業權益，預定90天內「我將賣掉我所有的權益、我所有的商業權益、我所有的資產、一切的一切」。