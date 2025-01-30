機師不以為意？專家直言美航撞黑鷹「情況罕見」軍方早知民航航道
美國航空（American Airlines）子公司、航班編號AA5342的內陸客機與美軍黑鷹直升機在美國時間1月29日晚上，在美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近空中相撞。香港工程師學會航空分部主席陳偉光表示，軍用飛機不須跟從民航守則，但制定航道時軍方會知道民航航道情況，一般都有溝通，軍用機亦會能探測到附近民航客機避開，形容情況罕見。
意外空中相撞的飛機，其中一架是美國航空（American Airlines）子公司一架龐巴迪CRJ700支線噴射機，航班編號AA5342，由堪薩斯州威奇托飛往首都華盛頓，機上據報載有60名乘客及4名機組人員；另一架為美軍UH-60黑鷹直升機，據報機上有3名軍人。
工程師學會航空分部主席陳偉光：軍用機不須披露ADS-B數據
香港工程師學會航空分部主席陳偉光接受《香港01》訪問指，不清楚是儀器問題還是機師不以為意，但一般軍用飛機不須跟從民航守則，不須使用或披露ADS-B數據，即在各大航空網站無法查閱其航行訊息，不排除民航客機不知道附近有軍機經過釀成意外。
不過，他強調在制定航道時，軍方一定會知道民航航道情況，一般都與民航方面會有溝通，知悉民航交通接制情況，軍用機亦會能探測到附近民航客機避開，形容情況罕見。
陳指出，軍方直升機空間移動能力一般較強，不一定只行直線，當中亦有防撞儀器，應可探測到有飛行物體接近，並升高降低等避開客機，形容今次情況罕見。
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文章授權轉載自《香港01》
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