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華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。歐新社
美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。歐新社

美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，英國廣播公司（BBC）報導，目前已打撈到19具遺體。

英國廣播公司引述合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到19具遺體，並且持續在冰冷河水中搜尋可能的生還者。

堪薩斯州的聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）今天在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan WashingtonNational Airport）記者會上暗示，機上所有人已罹難。

法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場準備進場時與一架UH-60黑鷹（UH-60 BlackHawk）直升機在空中相撞。

美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，目前尚不清楚他們的狀況。美國軍方發言人表示，這架直升機當時正進行訓練飛行。

美國航空 華盛頓 黑鷹直升機

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