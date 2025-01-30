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影／美客機與黑鷹直升機相撞 川普怪直升機沒有閃

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影

美國一架搭載64人的國內班機約在美東時間29日晚間9時在空中與一架軍用直升機相撞後墜毀；雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）預計關閉至30日上午11時。

美國維州阿靈頓郡（Arlington county）約莫晚間9時陸續傳出警車和消防車的警笛聲；聯邦航空管理局（FAA）指出，據初步調查，一架美國航空班機約在晚間9時準備降落雷根機場之時，在空中與一架黑鷹直升機相撞。

據報導，飛機墜落在機場旁的波多馬克河（Potomac River）上，傷亡不明，救難人員已在第一時間前往現場搜救；據了解，該客機自堪薩斯州的威其塔市（Wichita）起飛，其機型設計最多可乘坐78名乘客。

據悉，黑鷹直升機上有3人；美國航空客機上則有60名乘客與4名機組人員。

本報記者試圖乘車進入雷根機場，不過雷根機場在飛機失事發生後隨即關閉、停止所有飛機起降，並管制所有出入口；約莫晚間10時，機場除了大批救難車輛湧入，已是只出不進。

第一時間，許多當地民眾都不知道發生什麼事情，連記者搭車的司機都一頭霧水，直到記者告知發生了空難，司機才恍然大悟，口中不斷喃喃自語，「太可怕了！」

由於機場和機場對岸都陸續受到管制，記者最終只能在機場附近的Daingerfield Island，與當地媒體一起遠望機場，試圖觀察搜救的最新動態。

盡管失事原因仍待調查，但美國總統川普很快在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發言。

川普說，客機準備降落時，正飛行在一個完美且例行的航道上；直升機卻有一段時間筆直地飛向客機；川普表示，29日的天空非常清晰，客機上有燈光閃爍，質疑直升機為什麼不向上、向下或轉彎來避開客機？

川普也質疑，為什麼機場塔台沒有指示直升機怎麼做，而是詢問直升機駕駛是否目擊客機；川普認為，這是個非常糟糕，但應該可以避免的情況。

約莫凌晨12時，搜救行動仍在持續。雖然大華府地區近日溫度回溫，但晚間氣溫仍只有攝氏6至7度，河面上依然看得到浮冰，可見水裡溫度更低。

在媒體聚集的Daingerfield Island，現場仍可見搜救直升機把握黃金救援時間，不斷在空中盤旋。

華府市長包瑟與新上任的交通部長達菲（Sean Duffy）於凌晨1時舉行記者會，但不願透露搜救細節；搜救隊員表示，夜間搜救能見度不高，且水溫很低，仍可見到冰。

美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影
美國各大媒體聚集在雷根華盛頓國家機場對面的Daingerfield Island，觀察搜救任務的最新動態。記者陳熙文／攝影

機場 美國航空 黑鷹直升機

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