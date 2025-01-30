世上航管最嚴區爆空難！美航黑鷹相撞離白宮不到5公里 川普再發文開轟

美航一架客機29日晚間在華盛頓特區附近與美軍黑鷹直升機相撞後雙雙墜河，目前已打撈至少18具屍體，尚未發現生還者。值得關注的是，相撞地點距離白宮僅約4.8公里，此處堪稱世上航空管制最嚴格的區域之一。

綜合外媒報導，美航編號5342客機29日從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，機上有60名乘客和4名機組人員；黑鷹直升機上則載有3名從維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）出發的軍人。美媒引述軍方人士指出，這架黑鷹當時正在進行飛行訓練。

兩機相撞地點距離白宮僅約3英里（約4.8公里），美聯社描述，這是全世界管制最嚴格的空域之一。

美國總統川普已在自家社群發文表示，已全面了解事故簡報，並將持續密切關注進展。

不久後，川普又發文稱本次空難應該可以避免。他質疑今夜天氣晴朗，飛機上的燈光明亮，「為何直升機不往上或往下飛，或是轉向？為什麼塔台沒有告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看到了飛機？」