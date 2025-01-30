快訊

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

目擊者曝曾急轉90度！美航64人客機撞黑鷹直升機「傳4人獲救」川普回應了

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

聽新聞
0:00 / 0:00

美國客機空中與直升機相撞 目前傷亡不明

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為雷根機場塔台。路透
圖為雷根機場塔台。路透

美國一架國內班機約在美東時間29日晚間9時在空中與一架軍用直升機相撞後墜毀。

聯邦航空管理局（FAA）指出，根據初步調查，一架美國航空班機約在晚間9時準備降落雷根機場（Reagan National Airport）之時，在空中與一架軍用直升機在空中相撞。

據報導，飛機墜落在維州的波多馬克河（Potomac River）附近，目前傷亡不明，救難人員已在第一時間前往現場搜救；據了解，該客機自堪薩斯州的威其塔市（Wichita）起飛，其機型設計最多可乘坐78名乘客。

直升機 美國航空

延伸閱讀

影／美首都雷根機場全面停飛！驚傳小客機空中撞直升機 爆炸墜河畫面曝

是否履行半導體補貼合約 美準商務部長：我先看內容

「我們太依賴台灣」 美準商務部長：將檢討對半導體業補貼

谷歌地圖跟進川普 美國網域墨西哥灣改名「美國灣」

相關新聞

影／美航64人客機撞黑鷹直升機！目擊者曝客機急轉90度 川普回應了

美國首都華盛頓雷根國家機場29日一架美國航空子公司PSA Airline小客機與軍用黑鷹直升機在空中相撞，客機載有乘客和...

美國客機空中與直升機相撞 目前傷亡不明

美國一架國內班機約在美東時間29日晚間9時在空中與一架軍用直升機相撞後墜毀。

川普與祖克柏握手言和內幕曝！Meta同意付8.2億和解金「加入核心圈」

社群媒體臉書與Instagram在2021年曾因國會暴動案停用川普的帳號，遭川普提告，兩人結下樑子；如今知情人士透露，其...

川普下令擴建關達那摩灣拘留中心！揚言關押3萬非法移民

美國總統川普29日稍早簽署備忘錄，指示關達那摩灣海軍基地（Naval Station Guantanamo Bay）建設可...

佛州再查獲26中國偷渡客 藏2廂型車被民眾檢舉

佛州邁阿密警方28日根據線報，在科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables)截獲26名中國偷渡客，其中有17名男子和9名女...

移民大執法 原住民竟遭ICE盤查 非法獲身分者恐被撤銷

總統川普打擊移民的行動已達到寧枉毋縱的地步，已不再限於非法移民，還發布了禁令及限制合法移民進入，難民臨時保護計畫也統統擱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。